فتح باب التسجيل لمعرض عمان الدولي للكتاب 2023 في دورته الـ22

دعا اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، إلى المشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب الذي تنظمه الهيئة الإدارية لاتحاد الناشرين الأردنيين في الفترة من الخميس 21/ 9/ 2023 إلى السبت 30/ 9 / 2023.

ويحظى معرض عمان الدولي للكتاب باهتمام بالغ من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية، وتحل قطر ضيف شرف المعرض لهذه الدورة، وشكّلت دورات المعرض السابقة نقلة نوعية شكلاً ومضموناً، ويستقطب خلال فعاليته نخبة المفكرين والمثقفين والمبدعين العرب الذين عهدوا إلى عمان دائماً أن تكون واحة الثقافة في هذه المنطقة من العالم وتعبيراً متجسداً عن قيم الانفتاح والتسامح.

طريقة وآخر موعد للمشاركة في معرض عمان الدولي

واستقُبلت الدورات بترحاب كبير من قبل المشاركين والزوار، وتركت صدى وأثراً كبيراً يمكن ملاحظتها ممّا كتب عنها في وسائل الإعام المرئية والمسموعة والمقروءة؛ ليكون معرض عمان الدولي للكتاب في دورته الـ22 أكثر بهاءً ونجاحاً، تم الاستفادة من التجارب السابقة، والبناء على عوامل النجاح، وسد الثغرات والفجوات .

وقال موقع المعرض: «نظراً لأن المساحة التأجيرية محدودة، ستعطى الأولوية للتسجيل والتسديد المبكِّر، إذ إن آخرموعد للتسجيل هو 31/7/2023، وللتسجيل وحجز المساحة المطلوبة من خلال موقع المعرض ​ www.unionjp.com».