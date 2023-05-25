«الجرانديلا» فاكهة أمريكية وصلت للشرقية.. آمنة والكيلو يصل لألف جنيه

تنتمي فاكهة «الجرانديلا» الاستوائية لعائلة فاكهة الباشون فروت، تتميز بمذاق مميز يجمع بين الحلو والحامض، وموطنها الأصلي جنوب أمريكا، إلا أن عددا من المصريين نجحوا في زراعتها في محافظات مختلفة، وحققوا منها أرباحا وفيرة، ولها العديد من العملاء ويبحثون عنها سواء في الهايبرات والمحلات التي تهتم ببيعها سواء من الإنتاج المحلي أو التي يتم استيرادها من الخارج، ويمكن زراعتها على أشجار الباشون فروت في تكعيبة مثل العنب، وقد يصل ارتفاع الشجرة إلى 10 أمتار.

عمر الشجرة 7 سنوات:

يقول المهندس محمد عطية المتخصص في زراعة شتلات الفواكه الاستوائية والفاكهة النادرة لـ«الوطن»، أن فاكهة الجرانديلا شجرة تعيش لأكثر من 7 سنوات تبقى مثمرة طوال هذه الفترة، معلقا:« بنزرع الجرانديلا على أشجار الباشون فروت بالتطعيم وبعد سنة تطرح الثمار»، حسب قوله.

وزن الثمرة ربع كيلو جرام

ويضيف المختص بزراعة الفاكهة الاستوائية أن الجرانديلا لها العديد من الألوان منها الأصفر وهو الأكثر شهرة، أو لون أخضر فاتح وبرتقالي وبنفسجي وتوجد تحت الطبقة السميكة الخارجية طبقة أخرى بيضاء اللون، وبالداخل لب وردي أو أحمر مغطى بطبقة هلامية لينة لذيذة صالحة للأكل، يصل حجم الثمرة البيضاوي إلى 13 سم أي ما يعادل أو يفوق البرتقالة ووزنها قد يصل ربع كيلو جرام.

سعر كيلو الجرانديلا 600 جنيه:

ويوضح المهندس الزراعي أن «الجرانديلا»، فاكهة مُربحة ويتراوح سعر الكيلو من 600 حتى 1000 جنيه خاصة أنها فاكهة يتم استيرادها من الخارج، ويجرى زراعتها في مصر ويتراوح أسعار الشتلات من 250 جنيها وحتى 700 جنيه حسب عمر الشتلة.

تعالج المعدة وتوقف الإسهال

ويشير «عطية»، إلى أن فاكهة الجرانديلا موطنها الأصلي جنوب أمريكا إلا أنه نجح في زراعتها في محافظة الشرقية داخل المشتل الزراعي العلمي الخاص به، وبه العديد الفواكه النادرة وشتلاتها داخله، لافتا إلى أنها فاكهة غنية بالمعادن والفيتامينات وتُعزز الصحة العامة للإنسان ويمكن تناولها يوميا دون قلق هذا لأنها لا ضرر منها، ولها تدخلات علاجية كثيرة فقد تعالج الآسهال وآلام المعدة وتعمل كمهدئ، مشددا على ضرورة عدم تناولها مع فاكهة أخرى لأنه ربما يحدث تفاعلات غير مقبولة.