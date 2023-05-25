«فرصة» يسلم 48 مشروعا لمستفيدي «تكافل وكرامة» في الشرقية

أعلن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، تسليم 48 مشروعا لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بالتعاون مع مؤسسة تمكين للتنمية والتدريب بمحافظة الشرقية، بهدف تمكينهم اقتصاديا والخروج من الاتكالية إلى الاستقلالية المالية.

48 مشروعا منها 22 «ماكينة خياطة»

وأوضح برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّ الـ48 مشروعا عبارة عن 22 مشروع ماكينة خياطة كاملة بالترابيزة مع حمام زيت كامل، و26 مشروع تربية ماعز عبارة عن عدد 2 أمهات و4 ولده لكل مستفيد، إضافة إلى شيكارة أعلاف.

ملتقى توظيفي في أسيوط

وكان برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، أعلن خلال الأيام الماضية، تنظيم ملتقى توظيف بمحافظة أسيوط، في إطار مشروع منظمة العمل الدولية «تشغيل الشباب في مصر»، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، لدعم الشباب الباحثين عن العمل في قرى «حياة كريمة» والأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بمحافظة أسيوط.

كما نظم برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، لقاء مع الراغبين في العمل من مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لعرض الوظائف المناسبة والملائمة لتمكينهم اقتصاديا والخروج من دائرة الاتكالية إلى الاستقلال المالي.