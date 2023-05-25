ضياء رشوان: جزء من مشكلات التعليم الفني يكمن فى مسماه ويجب تغييره

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن وجود مشروع قانون موحد للتعليم بناء على المناقشات اليوم بلجنة التعليم ضمن المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، سيكون له دور للنهوض بالمنظومة، متابعا: ع«لينا أن نتعجل هذا الأمر، خاصة أن التعليم وسيلة للانتقال للمستقبل، ويجب أن نُحسن التعامل معه».

مشاكل التعليم الفني

وتابع رشوان: «جزء من مشاكل التعليم الفني يكمن فى مسماه، قد يرى البعض أنه دون التعليم العام، مقترحا تغيير مسمى مدارس التعلم الفنى، فعلى سبيل المثال المدارس الثانوية التكنولوجية، أو الثانوية الزراعية، والتجارية تصبح إدارة الأعمال، على سبيل المثال، على أن يتم تغيير المحتوى والمناهج للتوافق مع سوق العمل، ومن ثم يتم تغيير الأمر شكلا ومضمونا للوصول للغاية المرجوة».

وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى، أن وزارة التعاون الدولى عليها خلال الفترة المقبلة الحصول على المزيد من المنح لتطوير مدارس التعليم الفنى القائمة وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفني بمسماه الجديد الذي سيتم التوافق عليه وبعد تطوير المناهج ايضا.

النقابات لها قانون يحكمها

واقترح رشوان أن يكون هناك نص إلزامي للمصنعين بإنشاء مدرسة تتعلق بالنشاط الذى يعمل به ذلك وفقا لضوابط محددة تمثل فى عدد العاملين وما شابه من اشتراطات، لكن يكون هناك إلزام لأصحاب المصانع، لافتا إلى أن النقابات لها قانون يحكمها ولا يجوز التدخل فى شئونها بأي شكل من الأشكال.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان «التعليم ما قبل الجامعي» وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟.