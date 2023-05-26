مهندس بدرجة مرشد.. «محمد» يُطلق مبادرة للترويج للسياحة المصرية

حبه للمعالم السياحية وشغفه وهوايته بمعرفة كل ما يتعلق بها، جعل منه مرشدًا سياحيًا، ولكن ليس لمجموعة من السياح بعينها وإنما للعالم أجمع، ليُطلق مبادرة للترويج للسياحة المصرية لم تقتصر على مجموعة من الأماكن فقط، ومن المخطط القيام بزيارات لجميع محافظات الجمهورية.

نشر المعالم السياحية

«من زمان وأنا بحب القراءة عن المعالم الأثرية الموجودة في مصر ودول العالم وأول ما جاتني الفرصة إني أوظف اللي قريته عملت المبادرة السياحية»، كلمات بدأ بها محمد إبراهيم حديثه مع «الوطن»، موضحًا أنه أراد أن ينشر ثقافته ومعرفته بالمعالم السياحية والأثرية إلى مختلف دول العالم، خاصة أنه دائم التردد على البلدان الأوروبية.

على الرغم من دراسته للهندسة، إلا أنه برع للغاية في قراءة ومعرفة كل ما يدور حول المعالم الأثرية والسياحية حتى يستطيع نشر الفكرة بصورة صحيحة، «علشان أعرف أقدم برنامج سياحي كويس لازم أكون ملم بكل المعلومات عن المعالم السياحية» حسب تعبير «محمد».

لوحة الملكة فريدة

«لفيت محافظات كتيرة ومن ضمن المخطط أني ألف باقي البلاد داخل الجمهورية أصورها وأنزلها على وسائل التواصل الاجتماعي عشان العالم كله يعرف بلدنا وجمال السياحة فيها» وفق تعبير «محمد»، مشيرًا إلى أنه في إحدى جولاته السياحية، شاهد لوحة كبيرة للملكة فريدة زوجة الملك فاروق داخل متحف المجوهرات بمنطقة زيزينيا بالإسكندرية، ومن شدة حبه لها التقط صورة تذكارية لهما.

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشر المهندس محمد إبراهيم، صور الأماكن السياحية التي قام بزيارتها من أجل الترويج للسياحة، وكان من بين الصور صورته برفقة لوحة الملكة فريدة، لتتوالى عليه التعليقات المختلفة أبرزها أنه والملكة يوجد شبه بينهما، «من أول ما نزلت الصورة والناس بقت تكلمني تقولي إنت من أسرة الملك شبه بعض أوي والناس بقت تشير الصورة كتير أنا اتفاجئت فعلا أن الناس بتشبهني بالملكة لكن دا شيء يسعدني وأزيد فخر»، موضحا أن انتشار هذه الصورة، قد يفيد المباردة السياحية.