غلق كلي لمحور 26 يوليو وتحويلات مرورية لاستكمال مشروع المونوريل بالجيزة

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة استكمال الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر بداية من محطة وادي النيل بالمهندسين حتى المدينة الصناعية 6 أكتوبر، مما يستلزم الغلق الكلي لمحور 26 يوليو بالاتجاهين لإزالة كوبري المشاه الكائن بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تحديداً أعلى نفق وادي النيل على أن يكون التنفيذ ابتداء من الساعة 12 صباحاً يوم الجمعة الموافق 26/5/2023 وحتى الساعة 12 ظهراً.

تحويلات مرورية بعد غلق محور 26 يوليو

وأوضحت أنه يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

- حركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان وترغب بالسير اتجاه كوبري 15 مايو ومناطق المهندسين، تقوم بالدخول بالطريق الداعم لمحور 26 يوليو، واستكمال السير حتى الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور 26 يوليو وصولاً إلى كوبري 15 مايو ومناطق المهندسين.

- حركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 ومناطق المهندسين اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو، واستكمال السير حتى الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار المحور وصولاً إلى ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر.

تعيين الخدمات المرورية

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.