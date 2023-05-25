باحث شرعي لقناة الناس: غياب الرحمة بين العباد أساس مشكلات المجتمع

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعى بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الرحمة صفة أساسية لا بد أن تكون فى تعاملات الإنسان، وأخص الناس بها الأب والأم والزوجة والأولاد والجيران.

أساس المشكلات فى المجتمعات

وتابع الباحث الشرعى بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الخميس أن أساس المشكلات في المجتمعات غياب صفة الرحمة، «لازم أساس نظام الأسرة يكون متربي على الرحمة، وبالتالي يخرج الأولاد إلى المجتمع وفى قلوبهم الرحمة».

برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.