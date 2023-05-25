باحث شرعي لقناة الناس: التعاون أساس نجاح الأسرة.. النبي كان رحيما بأهل بيته

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن النبى الكريم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان رحيما بأهل بيته وكان يساعد زوجاته فى شئون البيت، ولابد أن يكون هناك تعاونا ورحمة بين الأزواج.

التغافل هو أساس ومنبع الرحمة

وتابع الباحث الشرعى بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس أنه لابد أن يكون هناك تغافل: «يعنى إيه منقفش لبعض على الواحدة، التغافل هو أساس ومنبع الرحمة، نفوت شوية، هى دى الرحمة اللى لازم تملأ البيت، ده هيخلى الأسرة متماسكة وقوية».

برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.