باحث شرعي لقناة الناس: تعاملوا مع أبنائكم برحمة حتى يبروكم في الكبر

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن بر الوالدين في الأساس الرحمة في كل تصرفات المرء تجاههما، لافتا إلى أن الإسلام أيضًا أمر الآباء بالتعامل بالرحمة مع الأبناء وهذا الأصل الطبع.

أوامر رحمة الوالدين بالأبناء

وتابع الباحث الشرعي بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «كل ما جاء في القرآن وأحاديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تحدثت على بر الوالدين، ولم تتحدث عن أوامر رحمة الوالدين بالأبناء، لأن دي غريزة وطبع، فسيدنا النبي كان يجلس في حجره سيدنا الحسن وقبله سيدنا النبي، تعبيرا عن الرحمة، وكان في صحابي تعجب من الموقف، وقال لسيدنا النبي، لي عشر أولاد لم أقبل واحد منهم، فقال له سيدنا النبي، لا أملك إلا أقول لك انزعت الرحمة من قلبك».

السيدة فاطمة الزهراء

واستكمل: «بعض الأحيان بيكون الآباء فيهم غلظة في التعامل مع أبنائهم، شوفوا سيدنا النبي كان بيتعامل إزاي مع السيدة فاطمة الزهراء، تعاملوا مع أبنائكم برحمة وازرعوا في قلوبهم الرحمة عشان يتعاملوا معاكم برحمة لما تكبروا».

برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.