تأمين تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح مواطن للتمكين من فيلا بالقليوبية

نفذت الأجهزة الأمنية بالقليوبية حكمًا قضائيًا صادرًا لصالح أحد الأشخاص بالتمكين من فيلا بالقليوبية.

وقالت الوزارة في بيان لها: في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العبور بالقليوبية من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم بوجود نزاع قضائي قائم بينه، وأحد الأشخاص وزوجته على ملكية فيلا، والصادر بشأنها قرار لصالحه بالتمكين منها.

فقد قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتأمين تنفيذ القرار الصادر لصالح الشاكي بتمكينه من العين محل النزاع وتسليمها له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.