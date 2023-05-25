الهجان يناقش خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات في قطاعات القليوبية

التقى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عددًا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة خطة المحافظة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات الخدمية والتنموية، ودفع عجلة العمل بالمشروعات الحالية للانتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على الجميع، فضلًا عن التعرف على مطالب واحتياجات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها.

مناقشة المشكلات المتعلقة بالمحافظة

والتقى محافظ القليوبية عددا من النواب، أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي في إطار مناقشة المشكلات المتعلقة بالمحافظة، لافتًا إلى أهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالًا واسعًا لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به القيادات البرلمانية وتعاونهم المستمر وجهودهم الملموسة التي ساهمت بشكل مباشر في مساندة الجهود التنفيذية في مختلف قطاعات العمل بما يصب في صالح المواطن.

أبرز المشروعات التنموية المنفذة على أرض المحافظة

وخلال اللقاء جرى النقاش حول أبرز المشروعات التنموية المنفذة على أرض المحافظة، منها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ونسب تنفيذها وحجم الإنجاز التي وصلت إليه لدفع العمل بها والانتهاء منها لتعود بالنفع على المواطنين، كما ناقش عددًا من القضايا الجماهيرية في القطاعات التعليمية والصحية والتموينية والشباب والرياضة فضلا عن طلبات النواب المقدمة موجهًا الجهات التنفيذية بسرعة فحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها بهدف تلبية احتياجات المواطنين.

وناقش المحافظ عددا من تلك الطلبات من بينها إنشاء مجمع مواقف ووحدة مرور بمدينة طوخ ومقترح حل المشكلة المرورية لنفق الحدادين وتطوير سوق سرياقوس بالخانكة واقامة سوق حضاري بمدين قليوب واستكمال رصف وتأهيل الشوارع الرئيسية بمدينة قليوب ورصف طريق ميت حلفا من الاتجاهين واستكمال تبطين ترعة يمن بشبين القناطر الخيرية.

وأكد أن الدولة تبذل قصارى جهدها لاستكمال خطط التنمية من أجل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن تحقيق مصلحة المواطن هو هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، منوهًا بأن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين.