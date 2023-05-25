اشتعال سيارة نقل على الطريق الصحراوي في أطفيح

نشب حريق في سيارة نقل بالطريق الصحراوي بأطفيح بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بحريق سيارة نقل

تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث إخطارا من رئيس مباحث أطفيح يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب النيران في سيارة نقل بالطريق الصحراوي، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

اشتعال سيارة نقل بسبب ماس كهربائي

وبالانتقال والفحص تبين عدم تواجد سائق السيارة وأن السيارة نقل بمقطورة، وبسؤال شاهد الواقعة خفير أفاد بأنه شاهد اشتعال السيارة ومحاولة قائدها إطفاءها ولم يتمكن مما أدى إلى اشتعال الحريق بكامل السيارة، تم الإخماد بمعرفة الحماية المدنية، ويرجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.