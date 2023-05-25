اعتقال بريطاني بعد اصطدام سيارته ببوابة مقر رئيس الوزراء وسط لندن

كشفت الشرطة البريطانية، قبل قليل، عن اعتقال شخص، بعدما اصطدمت سيارة ببوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني في «داوننج ستريت»، بالعاصمة لندن، بشكل مفاجئ.

اصطدام سيارة بمقر رئيس الوزراء

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن عناصر الشرطة اعتقلت رجلاً عقب اصطدام سيارة ببوابات مقر رئيس وزراء بريطانيا، وسط العاصمة لندن، اليوم الخميس، وفقا لبيان صادر عن شرطة «اسكتلندريارد».

بيان صادر عن الشرطة البريطانية

وأشارت الشرطة في بيانها: «قرابة الساعة 16.20 (15,20 بتوقيت غرينتش) اصطدمت سيارة ببوابات داونينغ ستريت في وايت هول، اعتقل عناصر مسلحون رجلاً في مكان الحادثة للاشتباه بأضرار جرمية وقيادة متهورة».