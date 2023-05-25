مصرع سائق وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة بالجيزة

لقي سائق مصرعه وأصيب 4 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي أعلى الدائري، قبل نزلة صفط اللبن بمنطقة بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية إخطارًا من العميد على عبدالرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوجود حادث انقلاب سيارة ومتوفى ومصابين أعلى الدائري نزلة صفط اللبن، وعلى الفور انتقل العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق والقوة المرافقة له.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي يقودها سائق 30 سنة متوفى بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة وبصحبته 4 آخرين مصابين بإصابات خطيرة، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.