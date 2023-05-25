«صحة الدقهلية» تختتم فعالية اليوم العالمي لنظافة الأيدي

اختتم شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فعالية المشاركة في اليوم العالمي لنظافة الأيدي،التي نظمت بقاعة التدريب داخل مستشفى رمد المنصورة بالدقهلية، وشهدت عرض فيديوهات توعوية عن أهمية نظافة الأيدي، وأنشطة أقسام مكافحة العدوى بالمستشفيات على مدار الشهر تزامنا مع الاحتفالية.

تكريم كوادر طبية باليوم العالمي لنظافة الأيدي

وكرم «مكين» المستشفيات صاحبة الخمس مراكز الأولى في المسابقة التي أجرتها إدارة مكافحة العدوى بالدقهلية بين المستشفيات فيما يخص نظافة الأيدي، وسلم درع تكريم لمدير الإدارة العامة لمكافحة العدوي بالوزارة، ومشرف الدقهلية بالإدارة العامة على مجهودهم في مكافحة العدوي.

وأشار«مكين»، في بيان صحفي، أن الفعالية استكملت بجلسة علمية وورشة عمل تضمنت ثلاث محاضرات لمدير إدارة مكافحة العدوى وكل من رؤساء أقسام مكافحة العدوى بمستشفى جمصة وإدارة دكرنس.

جهود مكافحة العدوى بالدقهلية

وأشاد«مكين» بالجهود التي تبذلها إدارة مكافحة العدوى بالمديرية وفرق مكافحة العدوى بالمستشفيات و الإدارات الصحية، إذ تسببت في كون الدقهلية واحدة من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في تطبيق برنامج مكافحة العدوى.