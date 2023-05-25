سلع انخفضت أسعارها خلال أسبوع.. منها الأسماك واللحوم المجمدة

بشائر سارة للمصريين تتمثل في انخفاض عدد من السلع المهمة التي يقبل المواطنون عليها بشكل كبير، خاصةً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والتي لا غنى عنها في أي بيت.

السمك

انخفضت أسعار الأسماك بشكل ملحوظ بسبب الوفرة في المعروض خاصة في أنواع البوري، والبلطي، والقراميط، في الأسواق المختلفة، وسط تراجع جيد في أسعار الأسماك بنحو 10%، وذلك بما يصب في مصلحة قطاع المستهلكين.

محافظة كفر الشيخ لها نصيب الأسط من الانخفاض حيث تنتج نحو 45% من إنتاج أسماك البلطي، والبوري، والقراميط، على مستوى المنزرع في محافظات الجمهورية، كما أن بها أكثر من 125 ألف فدان مزارع سمكية، التي تبلغ مساحتها نحو 112 ألف فدان.

أسعار الخضروات

شهدت أسعار الخضروات تراجعا ملحوظا في أسواق الجملة والقطاعي، إذ تراوحت بين جنيهين و5 جنيهات في الكيلو، للعديد من أصناف الخضار والفاكهة، وذلك بمعرض أهلا رمضان في محافظة الشرقية والذي يستمر حتى بعد عيد الأضحى المبارك.

أسعار زيت الطعام

تراجعت أسعار زيت الطعام بقيمة 500 جنيه للطن، بسبب انخفاض سعره العالمي، وجاءت أسعار زيت الصويا الخام المستورد بـ53000 جنيه للطن بدلًا من 53500، وبالنسبة لسعر طن زيت الصويا الخام المنزوع 54000 جنيه بدلا من 54500 جنيه.

أسعار الدواجن

وسجلت أسعار الدواجن في الأسواق والمحلات تراجعا ملحوظا يقدّر بنحو 10 جنيهات، بسبب انخفاض القوة الشرائية الفترة الحالية، بعد أن شهدت محلات الطيور الحية إقبالا كثيفا من جانب المواطنين بمناسبة شهر رمضان، حسبما قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن».

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية، بين 62 و63 جنيها، كما تراوح سعر لحم أمهات الدواجن البيضاء، بين 54 و55 جنيها للكيلو، والدواجن البلدي سجلت سعر 99 جنيهًا، وسجل البط البلدي سعر 100 جنيه، بينما البط المستورد وصل إلى 85 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

هبطت أسعار الأعلاف في السوق المحلية، بنحو 500 جنيه في الطن الواحد، حيث تراجعت الأسعار خلال الأسبوع الماضي، بقيمة 1000 جنيه، كما أن هناك توقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار الأعلاف خلال الأيام المقبلة.

الذهب

واصلت أسعار الذهب انخفاضها، وذلك بعد قرار الحكومة بإعفاء الذهب القادم مع المصريين في الخارج من الجمارك.

وانخفضت أسعار الذهب أمس الأربعاء واستقرت اليوم الخميس، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا اليوم 2350 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2420 جنيها للجرام لينخفض بنسبة 2.5% ويفقد 70 جنيها للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب اليوم 18800 جنيه.

وتعكس أسعار الذهب المحلية خلال هذه الفترة حالة الهدوء في الأسواق المحلية واعتدال الطلب على المعدن النفيس بعد الطفرة القياسية التي شاهدناها مؤخراً والتي تسببت في ارتفاعات حادة في سعر الذهب ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام.

اللحوم المجمدة

وانخفضت أسعار اللحوم المجمدة 22 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو اللحم المجمد الهندي 182 جنيها مقابل 205 جنيهات قبل أيام، وفقا لتصريحات السيد النواوي، أحد مستوردي اللحوم، وعضو غرفة القاهرة التجارية.