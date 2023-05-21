محافظ الجيزة يفتتح سوق السمك الحضاري بالمنيب.. اعرف تفاصيل المشروع

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن سوق السمك الحضاري بالمنيب أحد أهم المشاريع التنموية التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع الوكالة الألمانية giz، لتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق، والحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التي تعيق الحركة المرورية إلى جانب توفير فرص عمل.

القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية

وأشار محافظ الجيزة في تصريحات صحفية خلال افتتاح سوق السمك الحضاري اليوم ويرافقه المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لمصر وهند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لتنمية المجتمع وخدمة البيئة وستيفاني سورنسن نائب رئيس التعاون الألماني بالسفارة الألمانية في القاهرة وفيرا موراديني مديرة البرنامج بوفد الاتحاد الأوروبي لمصر، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في إقامة الأسواق الحضارية للباعة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية لما تسببه من مظهر غير حضاري والتواجد غير المنظم للبائعين، وما ينتج عنها من إحداث إعاقات واختناقات مرورية.

مطاعم وكافيتريات لخدمة المترددين علي السوق

واشار محافظ الجيزة إلى أن سوق السمك مقام على مساحه 2000 مترمربع، ويحتوي علي عدد 143 باكية للبائعين مجهزة بأعلى المواصفات الواجب توافرها كوسائل المياه وشبكات الصرف الصحي، وأماكن التخزين والثلاجات ومواقع العرض للأسماك بمختلف أنواعها ووسائل الحماية المدنية والإطفاء وكاميرات المراقبة والإضاءات اللازمة، بالإضافة إلى أنه ملحق به مبنى خدمي، به غرف إدارية ومطاعم وكافيتريات لخدمة المترددين على السوق وجميعها معايير تجعل منه نقلة حضارية لمنظومة الأسواق بالمحافظة، حيث أنه أنشئ على أعلى مستوى خدميى.

تنفيذ مشروعات التطوير والرصف

وأكد المحافظ أن المشروع مقام من خلال التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وبالتعاون مع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية وذلك ضمن بروتوكول عمل شمل تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والرصف ورفع كفاءة لمدارس ومراكز شباب وبنية تحتية بأحياء بولاق الدكرور والوراق وجنوب .

التعاون بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني

وثمن اللواء أحمد راشد دور الجهات المشاركة في تحقيق الرؤية التنموية للدولة 2030 والتي تشهد رعاية واهتمام القيادة السياسية، مؤكدا التعاون المثمر بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ عدد من المشروعات والخدمات لتحسين حياة المواطنين.