أسعار الدواجن الیوم الخميس 25-5-2023.. استقرار كبير

استقرت اسعار الدواجن الیوم الخميس 25-5-2023 في الأسواق والمحلات، حيث تراوحت بين 62 و63 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، ويصل إلى المستهلك في حدود 70 إلى 72 جنيها حسب المنطقة.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدوان بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن»، إنّ أسعار الدواجن البلدي تتراوح بين 78 و80 جنيها، والساسو 78 جنيها للمستهلك، مشيرا إلى أنّ مصر تستهلك نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء.

أسعار الدواجن البیضاء

وأضاف السيد، أنّ أسعار الدواجن البیضاء استقرت في بورصة الدواجن عند 67 و69 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، فيما استقرت أسعار الدواجن الساسو في بورصة الدواجن العمومية عند 70 جنيها للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 58 جنيهًا فى المزرعة.

استقرار أسعار الدواجن في الأسواق

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإفراج عن 5 ملايين طن من خامات الأعلاف خلال الفترة من أكتوبر 2022 وحتى الآن، ما ساهم في حدوث انفراجة في أسعار الأعلاف، وكان له بالغ الأثر في استقرار أسعار الدواجن مؤخرا.

وتابع السيد، أنّه من المحتمل تراجع أسعار الدواجن بشكل طفيف خلال الفترة المقبلة، مع التراجع الكبير في أسعار الأعلاف، مشيرا إلى أنّ دخول هذه الكمية الكبيرة من الأعلاف انعكس على توافر خامات الأعلاف واستقرار أسعار الاعلاف، ما أدى إلى زيادة العملية الإنتاجية سواء للإنتاج الحيواني أو الداجني.