افتتاح قنصلية سلوفينيا بالغردقة.. والسفير: مصر من أهم الوجهات السياحية (صور)

افتتح كمال سليمان، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر وساشو بودليسنيك سفير سلوفينيا بالقاهرة القنصلية السلوفينية الفخرية بالغردقة بحضور سفير أنجولا، وسفير إيطاليا والدكتور خالد عناني وزير السياحة السابق، وعدد من أعضاء الجالية السلوفينية بالغردقة.

افتتاح قنصلية سلوفينيا بالغردقة

أعرب كمال سليمان السكرتير العام المساعد عن سعادته بافتتاح القنصلية الفخرية السلوفينية على أرض محافظة البحر الأحمر، موضحاً في بيان صحفي أن افتتاح القنصلية يسهم في زيادة التعاون بين الجانب المصري والسوليفيني، موجهًا الدعوة للسائحين السلوفينيين لزيارة مدن البحر الأحمر والاستمتاع بالطبيعة الساحرة والمناظر الخلابة والشواطئ الذهبية.

اهتمام الشعب السلوفيني بالحضارة المصرية

وجّه السفير السلوفيني الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن سعادته بتواجده بمدينة الغردقة، موجهًا التهنئة إلى آنيتا درافيك لاختيارها قنصلًا فخريًا للجالية السلوفينية بالغردقة، واعداً بأنه سيبذل قصارى جهده لزيادة أعداد السائحين السلوفينيين بالمحافظة الساحلية.

وأكد ساشو بودليسنيك سفير سلوفينيا بالقاهرة، اهتمام الشعب السلوفيني بالحضارة المصرية، مشيراً إلى أن مصر تعد من أهم الوجهات السياحية للسائحين السلوفينيين وخاصة مدينة الغردقة وفي فصل الشتاء.

سلوفينيا ترحب بالسياحة المصرية

وأوضح السفير أن سلوفينيا ترحب بالسياحة المصرية إليها، مشيراً إلى امتلاك بلاده مناظر طبيعية خلابة، مضيفاً أن كلاً من مصر وبلادها تربطهما علاقات تاريخية تعود إلى فترة الستينيات من القرن الماضي عندما كانت سلوفينيا جزءا من دولة يوغوسلافيا وبالتالي فمصر ليست بعيدة عن اهتمام الشعب السلوفيني‏.‏