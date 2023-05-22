نقابة السينمائيين تدعم الدورة الأولى لمهرجان الغردقة للشباب

التقى المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب، والمقرر انطلاق دورته الأولى في الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر المقبل.

دعم «السينمائيين» للمهرجان

واستعرض «فودة» و«الباسوسي» خلال اللقاء تفاصيل المهرجان في دورته الأولى، والخطوات التي قطعها المهرجان و تم الإعلان عنها مؤخرا.

وأكد «فودة»، دعم نقابة السينمائيين للمهرجان باعتباره نافذة سينمائية مهمة للشباب، سواء في التنافس فيما بينهم على الجوائز المخصصة للأفلام في مسابقاته، أو التعرف علي المدارس السينمائية الجديدة في العالم من خلال الأفلام التي يعرضها المهرجان في برامجه وأقسامه المختلفة .

وقال، إن النقابة باعتبارها أقدم وأعرق النقابات المصرية منذ الإعلان عن تأسيسها في أربعينيات القرن الماضي، قبل التأسيس الرسمي عام 1955، وهي داعم أساسي لكل الأحداث الفنية خاصة السينمائية منها، ومن الطبيعي أن تقف بكل قواها أمام هذا الحدث السينمائي، خاصة أنه موجه للشباب سواء كصناع أفلام أو كجمهور متذوق لفن السينما.

توسيع دائرة المهرجان

ومن جانبه توجه رئيس مهرجان الغردقة بالشكر إلى نقيب السينمائيين، وقال «تواجد النقابة معنا سيمنحنا القوة والفرصة لتوسيع دائرة المهرجان، ليستوعب كافة الطاقات الفنية الشابة».

وقال، إن تواجد النقابة ككيان حاضن لكل الأطياف السينمائية في مصر سيزيد من حماسنا لتقديم مهرجان يليق بتاريخنا السينمائي المصري العريق، والحافل بالأسماء والأفلام العظيمة التي نعتز ونفتخر بها علي مر الزمان.