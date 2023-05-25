إصابة شخصين في تصادم بين ملاكي وموتوسيكل بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا

أصيب شخصان إثر اصطدام سيارة ملاكي بدراجة بخارية بطريق قرية الكرم في مركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا.

اصطدام ملاكي بدراجة بخارية

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 9243 ن ب ر، ملاكي، بالدراجة البخارية رقم 9328 ن ب ع، بطريق قرية الكرم في مركز أبوقرقاص.

التحفظ على السيارة والدراجة

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كلا من: محمد نادي حسن 18 عاما، إبراهيم محمد عبد العاطي 18 عاما، يقيمان في مركز أبوقرقاص، وتم نقلهما إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور علي السيارة الملاكي والدراجة البخارية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وفي وقت سابق تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، اخطارا باصطدام سيارة ربع نقل بتوك توك بالطريق الزراعي السريع بالقرب من محور سمالوط، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، كما اصطدمت دراجة بخارية بتوك توك بطريق قرية صفط الخمار بمركز المنيا، بسبب السرعة مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلي المستشفي المركزي، لتلقي العلاج والرعاية الطبية.