إصابة شاب في انقلاب دراجة نارية على طريق منشأة عبد الله بالفيوم

أصيب شاب في نهاية العقد الثالث من العمر بإصابات متنوعة تراوحت بين جروح وكدمات وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية كان يستقلها على طريق منشأة عبد الله بدائرة مركز الفيوم، اليوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

وعلى الفور هرعت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصاب للمستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ بحادث انقلاب دراجة نارية

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ من أهالي بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق منشأة عبد الله، بدائرة المركز ووجود مصاب.

إصابة شاب في الحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث انقلاب دراجة نارية، وتبينّ إصابة شاب يدعى محمود علي عبد العزيز، 37 سنة بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، والذي أوضح في محضر الشرطة أنّ الحادث قضاء وقدر بسبب السرعة الزائدة.

نقل المصاب للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، حيث تم نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعه في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليه وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصابته تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة التي يحتاج إليها.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.