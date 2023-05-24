إصابة شاب بكسور متعددة في الفيوم.. «صدمته دراجة نارية مسرعة»

أصيب شاب في نهاية العقد الثاني من العمر بكسور وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، بعدما صدمته دراجة نارية مسرعة بمنطقة مساكن المرور بمدينة الفيوم، حيث كان يعبر الطريق بينما ظهرت دراجة نارية تسير بسرعة جنونية فجأة ولم يتمكن سائقها من التوقف أو ينحرف عن الشاب فصدمه بقوة ليسقط على الأرض مصابًا بإصابات متعددة.

وتجمهر العشرات من المارة حول الشاب المصاب وقدموا له المياه محاولين التهدئة من روعه لحين وصول قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث اصطدام دراجة نارية بشاب بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، متسببًا في إصابة الشاب بإصابات متعددة.

إصابة متعددة للشاب

وأسفر حادث الفيوم اليوم عن إصابة شاب يدعى ناصر أحمد عبد العزيز (27 سنة) بإصابات متعددة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعه في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليه وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباته تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له بحسب إصاباته.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.