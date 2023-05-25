«التعليم»: 560 ألف طالب أدوا الامتحانات العملي للدبلومات الفنية 2023

أدى طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي» الامتحانات العملية وخضعوا للتقييم النهائي في التخصصات والبرامج للدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو 2023.

امتحان التقييم النهائي لطلاب البرامج المطورة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي أجريت في عدد اللجان، كالتالي: عدد (1757) لجنة عقدت بها امتحان العملي – المعامل، بإجمالي عدد (558000) طالب وطالبة، وعدد (42) لجنة عقدت بها امتحان التقييم النهائي لطلاب البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات، بإجمالي عدد(3669) طالب وطالبة.

الاطمئنان على سير الامتحانات

من جانبه اطمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاطمئنان على سير الامتحانات، إذ تفقد مدرسة الشهيد أحمد حسين فهمي الثانوية الصناعية، يرافقه الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، والدكتور محمد موسي عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني (رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية)، والمهندس محمد أحمد عبد المقصود مدير عام التعليم الصناعي، وكان بالمدرسة (453) طالب جدارات في (11) مهنة، (54) طالب تعليم مزدوج في (3) مهن، ودار نقاش بين الدكتور الوزير وبين الطلاب، وتعرف على المهارات الفنية للطلاب.

كما صرح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، بأن الامتحانات جرت بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، كما تم توفير توفير كافة السبل التي حققت الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي.

توافر المعدات والأجهزة والأدوات والخامات

وخلال فترة الامتحانات، قام الدكتور محمد موسي عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني (رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية)، بزيارة لجنة مدرسة الشهيد أحمد محمد أحمد البرهيمي الصناعية بنين (شبين الكوم الصناعية بنين سابقاً)، لجنة مدرسة شبين الكوم الصناعية بنات، لجنة المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة؛ للاطمئنان على توافر المعدات والأجهزة والأدوات والخامات اللازمة لأداء الاختبار العملي في وجود ممثلي سوق العمل الذين أشادوا بالمستوى الفني الذي أظهره الطلاب أثناء التقييم المهاري، وكذلك ملفات الإنجاز الخاصة بالطلاب والتي تحتوي أدلة أداء الطلاب للمهارات المختلفة أثناء الأعوام الدراسية، والتأكيد علي المستوي المتميز لدى الطلاب.

وقد قامت بعض لجان المتابعة التابعة للجان الإدارة بمختلف النوعيات بمتابعة عدد (107) لجان سير امتحان علي مستوي الجمهورية، والاطمئنان على انضباط الامتحانات.