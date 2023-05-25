«صن سيتي» للمقاولات تنشر تنبيها بشأن مشروع «صن كابيتال - حدائق أكتوبر»

نشرت شركة صن سيتى للمقاولات، وهي أحدى الشركات المساهمة المصرية، تنبيها لها بخصوص المقاول العام لمشروع «صن كابيتال - حدائق أكتوبر»، حيث يمثلها فيه فقط الأستاذ أسامة عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للشركة بموجب السجل التجاري.

وأوضح بيان الشركة أنه قد تلاحظ لها وجود أحد أشخاص منقطعى الصلة تماماً و قانوناً بالشركة والمشروع جهة العمل يروج و يزج على غير الحقيقة بالشركة والمشروع بغية التشهير بالشركة والإضرار بها.

وتابع بيان الشركة: «مجرد القيام بهذا الفعل غير القانونى سيعرض مرتكبه للعقاب القانونى، وبالفعل جرى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص مروجي المعلومات المغلوطة لحماية حقوق الشركة ومساهميها ومجلس إدارتها، حيث تحذر شركتنا أنها ستلاحق قضائياً هؤلاء الأشخاص وكل من تسول له نفسه أن يصطنع علاقة وهمية وغير حقيقية أو يبث أو ينشر أخبارا كاذبة أو إدخال الغش والتدليس إضرارا عمديا بشركتنا».