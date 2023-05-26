«الكينوا» بديل الأرز في الوادي الجديد.. يحافظ على خصوبة التربة ويتحمل الحرارة

قرر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، حظر زراعة الأرز حفاظا على المخزون الجوفي للمياه، ما جعل المزارعين يتوجهون لزراعة «الكينوا» بدلا منه، وهو من المحاصيل غير التقليدية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، كما يحافظ على خصوبة التربة ويُزرع وينمو في درجات حرارة مرتفعة.

«الكينوا» ينمو في درجات حرارة مرتفعة

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الوادي الجديد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن محصول نبات «الكينوا» من المحاصيل التي تنمو في التربة الملحية ودرجات الحرارة المرتفعة، ونجحت المحافظة في زراعتها من أجل التغلب على حل مشكلة التربة الملحية.

وأضاف أنه عقب قرار محافظ الوادي الجديد بحظر زراعة الأرز في المحافظة، اتجهت مديرية الزراعة لتوفير بدائل آمنة، حيث تم تدريب 500 مزارع بمحافظة الوادي الجديد على تجربة زراعة محصول الكينوا، وتم إنشاء حقول إرشادية بقرية الشركة 55 التابعة لمركز الخارجة، لتدريب المزارعين على الطرق السليمة لري وتسميد محصول الكينوا، وهو ما وجد رواجا كبيرا من المزارعين، وحقق لهم عائدا اقتصاديا جيدا.

«الكينوا» له عائد اقتصادي كبير على المزارعين

فيما أوضح الدكتور محسن عبدالوهاب، نقيب الزاعيين في الوادي الجديد، ووكيل وزارة الزراعة بالمحافظة سابقا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن محصول الكينوا له مستقبل واعد، وهو من المحاصيل الزراعية المهمة وله مردود اقتصادي قوي، فهو تناسب مع طبيعة درجات حرارة الجوالمرتفعة، ومناسب مع ملوحة وقلوية التربة العالية، حيث نجح مركز بحوث الصحراء في تقييم زراعة المحصول بالوادي الجديد، وثبت نجاحه بشكل كبير، والمحافظة تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي الصحراوية الصالحة للزراعة والتي تصل إلى نحو 3.5 مليون فدان.

بدء زراعة «الكينوا» منذ 5 سنوات

وأضاف نقيب الزراعيين بالمحافظة، إن هذه الأراضي تتضمن مساحات كبيرة من الأراضي عالية الملحية، وانطلقت زراعة الكينوا منذ 5 سنوات، ويتحمل ملوحة التربة العالية وملائم للمناخ الحار الجاف وساهم بشكل كبير في مشكلة الأمن الغذائي، حيث يعتبر بديلًا للأرز، ويتراوح سعر الكيلو من دقيق «الكينوا» أو من حبوبه ما بين 180 إلى 200 جنيه وله مردود اقتصادي قوي للفلاح.