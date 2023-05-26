تامر حسنى مدرس موسيقى يتحول إلى «سوبر هيرو» في فيلم «تاج»

يواصل تامر حسنى، تصوير فيلمه الجديد «تاج»، المُقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، ويُجدد فيه التعاون مع المخرجة سارة وفيق.

وعلمت «الوطن»، من مصادرة مقربة، أنّ تامر حسني يُجسد شخصية مُدرس موسيقى بإحدى المدارس، وخلال الأحداث يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة بالصدفة، ويُصبح بعد ذلك «سوبر هيرو».

تفاصيل فيلم تاج لتامر حسني

ويشارك في بطولة فيلم «تاج»، عدد كبير من الفنانين بجانب تامر حسنى، أبرزهم دينا الشربيني، ساندي، محمد أبو داوود، أحمد بدير، هالة فاخر، بيومي فؤاد، وغيرهم، والعمل من تأليف تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق..

ماجد الكدواني مع تامر حسني

ويعد هذا التعاون هو الثاني بين سارة وفيق وتامر حسني، بعد نجاحهم في فيلم «مش أنا»، عام 2021، والتي تدور أحداثه حول إصابة «حسن»، بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

وشارك في بطولة فيلم «مش أنا»، ماجد الكدواني، إياد نصار، سوسن بدر، شيرين، محمد عبد الرحمن، فايز المالكي، صبري عبد المنعم، أحمد صادق، عصام السقا وغيرهم.