تحالف العمل الأهلي يطلق المرحلة الأولى من مباردة «600 ألف باب رزق» بالفيوم

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الثلاثاء، ممثلاً في مؤسسة «حياة كريمة» وجمعية الأورمان، المرحلة الأولى من مبادرة «600 ألف باب رزق» لأهالي مركزي إطسا وإبشواي بمحافظة الفيوم، وذلك بتسليم 17 كشكا و90 مشروعا تنمويا للفئات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة.

دغم التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتماشياً مع بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان، بهدف تنسيق وتوحيد الجهود بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتنفيذ استراتيجية الدولة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الأثار السلبية للوضع الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم وتحويلهم من متسهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الإحتياج إلى دائرة الإكتفاء والإنتاج.

التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.