5 أحداث مهمة ينتظرها المصريون الأسبوع المقبل.. تعرف على التفاصيل

يشهد الأسبوع المقبل، العديد من الأخبار والأحداث التي تهم المصريين، في قطاعات السياحة والحج والتعليم والإسكان والوظائف الحكومية المتاحة.

حجاج السياحة.. وخطابات معاينة المساكن

يشهد مطلع الأسبوع المقبل، قيام وزارة السياحة والآثار، بإصدار خطابات معاينة مساكن حجاج السياحة، للشركات المنظمة لبرامج الحج، بهدف الحصول على تأشيرات دخول للسعودية لمعاينة المساكن التي سيقيم فيها زوار بيت الله الحرام هذا العام في مكة المكرمة والمدينة، كما سيجري توثيق عقود تلك المساكن بعد الحصول على موافقة لجان وزارة السياحة والآثار الموجودة في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يبدأ مسؤولو الشركات المنظمة للحج هذا العام السفر للمملكة العربية السعودية، الأسبوع المقبل، لمعاينة المساكن التي لا بد أن تكون مطابقة للضوابط التي وضعتها وزارة السياحة في هذا الإطار.

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في 7 محافظات

يشهد الأسبوع المقبل، بدء خوض طلاب الشهاد الإعدادية امتحانات التيرم الثاني للعام الدرسي 2022-2023، في 7 محافظات هي الجيزة، والمنيا وأسيوط وقنا والغربية والإسكندرية ومطروح، بمواد اللغة العربية والإملاء والخط والتربية الدينية يوم السبت 20 مايو 2023.

تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة بالمدارس.. الاثنين

يشهد يوم الأحد المقبل، قيام وزارة التربية والتعليم بتسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية، ليتسلمها الطلاب من المدارس يوم الاثنين المقبل، بعدما أتاحت الوزارة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة ومنها رقم الجلوس واللجنة التي سيؤدي بها الامتحان والمواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان، عبر الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 12 يونيو 2023.

انتهاء تظلمات سكن لكل المصريين 3

تتضمن أحداث الأسبوع المقبل، انتهاء موعد تلقي تظلمات نتيجة سكن لكل المصريين 3، للمتقدمين غير المنطبق عليهم الشروط، وذلك يوم الخميس 25 مايو، حسبما صرحت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إذ أكدت مد تلقي طلبات التظلم لمدة أسبوع ينتهي الخميس المقبل.

انتهاء مدة السماح للتقدم لوظائف الشباب والرياضة وتعليم البحر الأحمر

يشهد يوم الجمعة المقبل 26 مايو، انتهاء المهلة المتاح فيها التقدم بالأوراق لوظيفة بديوان عام وزارة الشباب والرياضة (رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير)، إذ امتد التقدم للوظيفة خلال الفترة من 26 أبريل إلى 26 مايو 2023 .

وتنتهي مهلة التقدم بالأوراق لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، التي أعلن عنها خلال الفترة من 10 أبريل إلى 25 مايو 2023.