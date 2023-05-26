قصف أوكراني على مدينة هورليفكا بمقاطعة دونيتسك

قصفت القوات الأوكرانية، مدينة هورليفكا بمقاطعة دونيتسك مرتين في 10 دقائق، باستخدام 8 ذخائر من عيارات مختلفة من بينها 152 و155 ملم.

وفي ختام اجتماع افتراضي مع دول داعمة لأوكرانية، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، إن من غير المرجح هزيمة كل القوات الروسية في أي وقت قريب، موضحا للصحفيين، إن «موسكو» لن تحقق نصراً عسكرياً، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الدفاع الإيطالية: لا توجد طائرات «إف 16» في بلاده

ونفت وزارة الدفاع الإيطالية، انخراطا محتملا لـ«روما» في عمليات تدريب للطيارين الأوكرانيين، وأكد وزير الدفاع جويدو كروزيتو، أن لا توجد طائرات «إف 16» في بلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتساءل الوزير الإيطالي عما إذا كان الموقف الأمريكي حيال أزمة أوكرانيا قد يتغير كما حدث بشأن أفغانستان، مضيفا أن هناك شخصًا ما يجب أن يتوقف عن إلقاء القنابل عندما يقولون له أن الأزمة يجب أن ينتهي

روسيا تهدد في صفقة الحبوب

وفي إطار مبادرة حبوب البحر الأسود المعروفة باسم «صفقة الحبوب»، هددت «موسكو» بعدم التمديد لفترة إضافية ما لم يتم رفع الحظر عن تصدير منتجاتها الزراعية، وتنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من الصفقة، مشيرة في بيان لوزارة الخارجية، إلىضرورة البحث عن بدائل.