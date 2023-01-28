معلومات عن صواريخ «أستر-30» التي تنوي إيطاليا وفرنسا إرسالها لأوكرانيا

أعلنت إيطاليا وفرنسا استعدادها لشراء نحو 700 صاروخ مضاد للطائرات من طراز «سامبت أستر-30» ليتم استخدام هذه الصواريخ في منظومة الدفاع الجوي «سامب-تي» التي تنوي الدول الغربية تزويد أوكرانيا بها.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن صاروخ مضاد للطائرات «أستر-30»:-

انطلقت عملية التصميم الأولي للنظام عام 1990

- انطلقت عملية التصميم الأولي للنظام عام 1990، أما عملية الإنتاج والتصنيع الفعلية فبدأت 1997، في حين بدأت الاختبارات الأولية والتجارب في 1999.

- يبلغ وزنه نحو 430 كجم، ويصل طوله 4.9 متر، وقطره 180 مم.

- تبلغ السرعة القصوى 1.4 كيلومتر في الثانية، وهو يستطيع اعتراض أهداف على ارتفاعات من 50 متراً إلى 20 كيلومتراً.

أقصى مدى لهذه الصواريخ يبلغ 100 كيلومتر

- أقصى مدى لهذه الصواريخ يبلغ 100 كيلومتر ضد مقاتلات تحلق على ارتفاعات تتخطى 3 كيلومترات.

- يتم إطلاق صواريخ «أستر-30» عموديًا ويتم توجيهها بشكل مستقل لتوفير أفضل الوسائل للتعامل مع الهجمات المشبعة، نظرًا لوقت إعداد الصاروخ القصير جدًا والسرعة العالية جدًا، يتمتع نظامه بقدرة اشتباك سريعة جدًا.

- ذكرت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية أن صواريخ «أستر-30» استطاعت أن تسقطت صواريخ عديدة كصواريخ كروز الأسرع من الصوت، وطائرات مسيرة وصواريخ بالستية من طراز «بلاك سبارو» مصممة لمحاكاة صواريخ «سكود-بي»