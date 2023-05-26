طارق صبري: درست الهندسة المعمارية وأعمل في قطاع العقارات

أكد الفنان طارق صبري أنه درس الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة ولم يتركها حتى الآن رغم عمله في الفن مشيرًا إلى أنه لا يزال يعمل في قطاع العقارات ويبني بعض العقارات في العاصمة الإدارية.

كان يمثل في الجامعة قبل تخرجه

وأوضح طارق صبري خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أنه كان يمثل في الجامعة قبل تخرجه وبعد التخرج عمل في القطاع العقاري والتحق بمعهد الفنون المسرحية بعد فترة مشددًا على أنه كان يهوى التمثيل وكان ينوي اعتباره هواية إلى أن حدثت تغيرات في حياته واحترف التمثيل بعد حدوث بعض التغيرات في حياته.

صاحب بالين مش كذاب

وأكد طارق صبري أنه يعترض على مقولة «صاحب بالين كذاب» مشيرًا أن الحياة هذه الأيام ليست كذلك وتجبرك على تعلم أشياء جديدة والدخول في مجالات جديدة معتبرًا أن عمله في العمارة نوع من أنواع الفن أيضًا.