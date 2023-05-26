محلل سياسي تركي لـ القاهرة الإخبارية: 5 أزمات ضربت الاقتصاد التركي

أكد المحلل السياسي التركي حسن الشاغل أن العامل الاقتصادي، مؤثر في أي انتخابات مشيرًا أن العامل الاقتصادي يلامس المواطن بشكل مباشر ويؤثر على قوته اليومي.

الاقتصاد التركي مر بالعديد من الأزمات بداية من عام 2015

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن الاقتصاد التركي مر بالعديد من الأزمات بداية من عام 2015 وصولًا لعام 2022 لافتًا إلى أن الاقتصاد التركي مر بـ5 أزمات أدت لتراجع العديد من مؤشراته مما تسبب في التضخم والتخلف عن سداد الديون وتراجع مؤشرات عديدة مثل مؤشر الاستثمار الذي انخفض من 25 مليار دولار سنويًا لـ7 مليارات سنويًا.

العامل الاقتصادي لم يكن الأكثر تأثيرًا في الانتخابات التركية

وأشار إلى أن العامل الاقتصادي لم يكن العامل الأكثر تأثيرًا في الانتخابات التركية مؤكدًا أن العامل الأيدولوجي كان أكثر تأثيرًا في هذه الانتخابات، لافتًا لوجود كتل صلبة لكل حزب سياسي في تركيا وهذه الكتل تصوت للحزب لو وصلت نسبة التضخم لـ100% ضاربًا المثل بالكتلة الصلبة لحزب العدالة والتنمية التي تقدر بـ30% من مجموع الناخبين وحزب الشعب يمثل 20% من الناخبين مشددًا على أن الفوز في الانتخابات يعتمد على التحالفات الانتخابية وكسب الأصوات المترددة والتي تبلغ 15% من مجموع الأصوات.