مراسل القاهرة الإخبارية بتركيا: الأحزاب تربط الأزمات بمسألة اللاجئين

علق عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة التركية أنقرة على مدى تأثير الأوضاع الاقتصادية في تركيا على الانتخابات الرئاسية مشيرًا إلى أن هناك مقولة شهيرة للرئيس التركي الراحل سليمان ديميرال قال فيها إنه لا يوجد في تركيا حكومة لا يمكن للقدرة أن تسقطها.

النزعة القومية تسيطر على انتخابات تركيا

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن هذه الانتخابات يمكن أن توثر فيها أسعار الطعام مشيرًا ان هذه الانتخابات رغم الحالة الاقتصادية الصعبة في تركيا إلا أن النزعة القومية ومكافحة الإرهاب والخوف من فقدان تركيا قدرتها على مواجهة الإرهاب جعلت الموضوع الاقتصادي رغم أهميته واتفاق معظم الأتراك على صعوبته أصبح في المرتبة الثانية أو الثالثة بعد مشكلة اللاجئين.

هناك أحزاب تربط كل المشاكل الموجودة في تركيا بمسألة اللاجئين

وأشار إلى أن هناك أحزاب تربط كل المشاكل الموجودة في تركيا بمسألة اللاجئين ضاربًا المثل بحزب النصر وتأثير ذلك على الحالة الاقتصادية لافتًا لوجود 13 مليون لاجئ بتركيا وحال مغادرتهم تركيا ستوفر البلاد 10 مليارات دولار وسيرتاح الاقتصاد التركي وستلملم تركيا اقتصادها بسرعة أكبر على حد تعبيره.

عدم خروج النساء ليلا

ونقل عن رئيس حزب النصر انتقاده عدم إمكانية خروج النساء ليلًا بسبب الحالة الامنية بسبب كثرة اللاجئين في بعض المناطق وخصوصا ولاية اسطنبول.