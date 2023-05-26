مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس: فصائل لبنانية تطلق طائرة مسيرة تجاه إسرائيل

كشفت دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس العربية تفاصيل إسقاط مسيرة دخلت المجال الجوي من لبنان مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تتكتم في نشر المعلومات عن هذه الوقائع باعتبارها أسرار عسكرية.

إسقاط المسيرة بعد دخولها المجال الجوي للأراضي المحتلة

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن المنظومة الجوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي تمكنت من إسقاط المسيرة بعد دخولها المجال الجوي للأراضي المحتلة.

المسيرة خرجت من فصائل مقاومة لبنانية وفلسطينية

وأشارت إلى أن هناك ترجيحات تقول إن هذه المسيرة خرجت من فصائل مقاومة لبنانية وفلسطينية في الذكرى الـ23 من تحرر جنوب لبنان وأن هذه الطائرة المسيرة كانت مزامنة لهذه الاحتفالات.

بيان من قوات الاحتلال الإسرائيلي

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال أصدرت بيان جاء فيه أنها تمكنت من إسقاط هذه المسيرة وأنها تابعة لمنظمات لبنانية دون الإفصاح عنها، وأن هناك ترجيحات بأن أحد الأحزاب اللبنانية كان مسؤولا عن هذه الطائرة.