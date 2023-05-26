أستاذ علوم سياسية بموسكو: الغرب يُصّعد ضد روسيا بدعم أوكرانيا عسكريا

أكدت الدكتورة ثريا الفرا أستاذ العلوم السياسية بموسكو، أن التصعيد الجاري في الحرب الروسية الأوكرانية، ليس من جانب روسيا وإنما من قِبل واشنطن ودول حلف الناتو التي بدأت تغير طبيعة المعركة من خلال الأسلحة التي ترسلها للجانب الاوكراني.

الجانب الغربي هو الذي يريد التصعيد ضد روسيا

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية أن الجانب الغربي هو الذي يريد التصعيد ضد روسيا مشيرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن نيته تزويد أوكرانيا بطائرات اف 16 بالإضافة لعدة أنواع من الصواريخ والعتاد العسكري.

الدعم الغربي لأوكرانيا

وأشارت إلى أن الدعم الغربي لأوكرانيا يعطي روسيا مؤشر كبير بأن عليها الحذر خاصة وأن القوات لا تعلم من أين تأتيها الضربة، لافتًة إلى أن الاستخبارات الأوكرانية شنت أكثر من هجوم على الأراضي الروسية.