حالة الطقس اليوم والظواهر الجوية المتوقعة.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة، متوقعة أن يكون الطقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر والمساء على أغلب الأنحاء، إلا أن اعتدال درجات الحرارة يأخذ مسارا آخر نحو الارتفاع خلال ساعات النهار خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم والظواهر الجوية

وتشهد حالة الطقس اليوم نشاط رياح متقطعة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، وتتساقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وتكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

أما عن حالة البحر المتوسط فيترواح من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج يصل من «2:2.5 متر»، أما البحر الأحمر فيكون معتدل وارتفاع الموج يكون من «1.25:1.75 متر».

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الجمعة 26-5-2023، على الأنحاء، فمن المتوقع وفق بيان الأرصاد أن تكون على النحو التالي:

- القاهرة 33 - 23

- العاصمة الإدارية 33 - 21

- أكتوبر 34 - 21

- بنها 33 - 21

- دمنهور 32 - 22

- وادي النطرون 34 - 21

- كفر الشيخ 32 - 20

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 22

- شبين الكوم 33 - 22

- طنطا 32 - 20

- دمياط 26 - 19

- بورسعيد 25 - 18

- الإسماعيلية 33 - 19

- السويس 33 - 20

- العريش 26 - 18

- رفح 26 - 19

- رأس سدر 34 - 22

- نخل 36 - 17

- كاترين 31 - 13

- الطور 36 - 24

- طابا 34 - 20

- شرم الشيخ 37 - 26

- الإسكندرية 30 - 21

- العلمين الجديدة 27- 18

- مطروح 26 - 17

- السلوم 27 - 16

- سيوة 34 - 17

- رأس غارب 36 - 24

- الغردقة 37 - 26

- سفاجا 35 - 23

- مرسى علم 35 - 25

- شلاتين 33 - 24

- حلايب 32 - 24

- أبو رماد 31 - 23

- رأس حدربة 32 - 23

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 36 - 22

- المنيا 37 - 23

- أسيوط 37 - 23

- سوهاج 39 - 23

- قنا 41 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 27

- الوادي الجديد 41 - 27

- أبو سمبل 42 - 25