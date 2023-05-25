الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا.. تتجاوز الـ40 على 5 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي لها، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة الموافق 26 مايو، مشيرة إلى وجود بعض التقلبات وعدم استقرار في الأحوال الجوية، فضلًا عن وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدد من المناطق.

حالة الطقس غدا

ووفق بيان هيئة الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا، من المتوقع وجود نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ومن الظواهر الجوية المتوقعة، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، قد تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة غدا الجمعة فتأتي كما يلي، وفق بيان الأرصاد الجوية.

- القاهرة 33 - 23

- العاصمة الإدارية 33 - 21

- أكتوبر 34 - 21

- بنها 33 - 21

- دمنهور 32 - 22

- وادي النطرون 34 - 21

- كفر الشيخ 32 - 20

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 22

- شبين الكوم 33 - 22

- طنطا 32 - 20

- دمياط 26 - 19

- بورسعيد 25 - 18

- الإسماعيلية 33 - 19

- السويس 33 - 20

- العريش 26 - 18

- رفح 26 - 19

- رأس سدر 34 - 22

- نخل 36 - 17

- كاترين 31 - 13

- الطور 36 - 24

- طابا 34 - 20

- شرم الشيخ 37 - 26

- الإسكندرية 30 - 21

- العلمين الجديدة 27- 18

- مطروح 26 - 17

- السلوم 27 - 16

- سيوة 34 - 17

- رأس غارب 36 - 24

- الغردقة 37 - 26

- سفاجا 35 - 23

- مرسى علم 35 - 25

- شلاتين 33 - 24

- حلايب 32 - 24

- أبو رماد 31 - 23

- رأس حدربة 32 - 23

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 36 - 22

- المنيا 37 - 23

- أسيوط 37 - 23

- سوهاج 39 - 23

- قنا 41 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 27

- الوادي الجديد 41 - 27

- أبو سمبل 42 - 25