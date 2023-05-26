 تنفيذ 4340 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل و3420 أخرى تحت الطرح ببورسعيد

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بمدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، لافتًا إلى أنّ مدينة بورسعيد الجديدة تبلغ مساحتها الإجمالية 22153.95 فدان، وتستهدف استيعاب 800 ألف نسمة، وتقع في أقصى الشمال الغربي لشبه جزيرة سيناء.

وأشار إلى أنّ المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بورسعيد الجديدة، به مشروعات إسكان لمختلف الشرائح، وتعليم وخدمات إقليمية، وإسكان سياحي، ومناطق صناعية ولوجيستية، ومناطق استثمارية.

تنفيذ 3420 وحدة سكنية

وأوضح المهندس مجدي حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة، في بيان، أنه جاري الانتهاء من تنفيذ 4340 وحدة سكنية «217 عمارة»، بوحدات منخفضي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، و 171 عمارة أخرى بالمشروع ستضم 3420 وحدة سكنية تحت الطرح، بجانب تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية وطرح قطع الأراضي المتنوعة بالمدينة.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من مدرسة تعليم أساسي، ومركز طبي، وحضانة، ونادٍ اجتماعي، وسوق تجارية، ومبنى نقطة شرطة، ووحدة إطفاء.

إنشاء جامعة أهلية

وأشار رئيس جهاز مدينة بورسعيد الجديدة، إلى أنه فيما يتعلق بقطع الأراضى التي جرى تسليمها بنظام نقل الأصول، إذ جرى تسليم قطعة أرض لإنشاء جامعة أهلية بمساحة نحو 44 فدانًا تقريبًا من محاور الطرق، لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وقطعة أرض لإنشاء جامعة تكنولوجية بمساحة 16.7 فدان تقريبا شاملة محاور الطرق، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقطعة أرض لإنشاء قرية أوليمبية بمساحة 325 فدانًا بمحاور الطرق لوزارة الشباب والرياضة.

وقال إنّ قطع الأراضي التي جرى تخصيصها، شملت 4 قطع أراضٍ بنشاط تجاري جنوب الإسكان الاجتماعي بالحي الأول بمساحات متنوعة، وقطعة أرض بنشاط محطة وقود على الطريق الشرقي بالمدينة بمساحة 600 م2، وقطعة أرض لهيئة تعاونيات البناء والإسكان بمساحة 40 فدانًا، وقطعة أرض بنشاط مكتب بريد بمنطقة خدمات الإسكان الاجتماعي بمساحة 850 م2، بجانب طلبات تخصيص عِدة أراض لإسكان الجمعيات، بالإضافة إلى قطع الأراضي التي تقترح للاستثمار على الموقع الإلكترونى بالهيئة.

وأوضح «حسين»، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم، وجارِ تنفيذ الخط الناقل للمياه من محطة التحلية حتى المنطقة الصناعية، إذ بلغت نسبة التنفيذ 90%، والانتهاء من مشروع محطة محولات شرق بورسعيد جهد 22/66 ك.ف شامل خط الربط، وجارِ تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي المدمجة compact unit، وتنفيذ مشروعات المرافق للإسكان الاجتماعي (طرق – صرف – مياه – كهرباء ) بنسبة تنفيذ 85%، والانتهاء من تنفيذ مشروع الأعمال المدنية لشبكة تليفونات مشروع الإسكان الاجتماعي.