«الإسكان» تعلن فتح باب الحجز لـ423 قطعة أرض مقابر في 3 مدن.. اعرف الشروط والأماكن

أعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، عن فتح باب الحجز لـ261 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد بمساحة 40 مترا مربعا للقطعة، بالإضافة إلى 162 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة 60 مترا مربعا للقطعة في مدينة العاشر من رمضان، وذلك للمقيمين بمدن العاشر من رمضان والشروق والعبور بنظام مقابل الانتفاع.

فتح باب الحجز أرض لمقابر مسلمين ومسيحيين

وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، إنّ التخصيص بمقابل الانتفاع على النحو التالي:

- يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة العاشر من رمضان.

- يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 1 وحتى 15 يونيو، في جهاز مدينة العاشر من رمضان في مواعيد العمل الرسمية.

شروط حجز أراضي المدافن

وبالنسبة لشروط الحجز، قال المهندس أمين غنيم، أنه لابد من توافر مجموعة من الشروط وهي:

- يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصا طبيعيا، مواطن مصري الجنسية، وليس شخصا معنويا شركة أو مؤسسة.

- يجب أن يكون المتقدم من قاطني مدن العاشر من رمضان والشروق والعبور.

- ألاَّ يكون قد سبق تخصيص مقبرة مبنى أو أرض له أو لأحد أفراد أسرته من الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر.

- لا يحق للأسرة الواحدة «الزوج، الزوجة، الأولاد القصر»، التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

- يتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط.

- سيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.