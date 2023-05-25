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نائب وزير الإسكان يجتمع بمسئولي شركات ألمانية متخصصة في خدمات المياه

إسماعيل: الموضوعات التي تم بحثها تخدم المبادرة الرئاسية حياه كريمة

كتب:

أيمن حمزة
10:31 ص | الخميس 25 مايو 2023
مساعد وزير الإسكان للبنية الأساسية يلتقي قيادات شركات ألمانية لخدمات المياه

مساعد وزير الإسكان للبنية الأساسية يلتقي قيادات شركات ألمانية لخدمات المياه

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مسئولي عددٍ من الشركات الألمانية المتخصصة في مجال خدمات وصناعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف التوجه نحو تحويل مصر إلى مركز تجارة عالمي من خلال توطين صناعة مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي وتسويقها.

الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2050

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الاجتماع تناول عدة موضوعات بينها الكربون النشط الذي يستخدم في محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والمياه الجوفية، وأنظمة التناضح العكسي التي تستخدم في محطات التحلية، وصناعات معدنية وفلاتر لمحطات تنقية المياه، والخدمات الاستشارية وحماية البيئة.

وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن الموضوعات التي تم بحثها تخدم قطاع المرافق وخاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، والتي تعتبر حلم 58 مليون مواطن مصري من سكان الريف، والخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2050، وذلك في إطار توطين صناعة مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، لتوفير النقد الأجنبي، وكذا جلب العملة الأجنبية من خلال تسويق المنتجات المصرية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بعد تحويلها إلى مركز تجاري عالمي.

نائب وزير الإسكان يجتمع بمسئولي شركات ألمانية 

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة تتجه نحو الاقتصاد الدوار في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتبحث عن تطبيق أحدث التكنولوجيات الحديثة والعالمية في المشروعات بمصر، مؤكداً أن الدولة المصرية ترحب بالشراكة مع القطاع الخاصة بأشكاله المختلفة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.