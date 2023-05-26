مصرع مزارع وابنه في انقلاب تروسيكل داخل ترعة بالمنيا

لقي صباح مزارع وابنه مصرعهما، اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، داخل ترعة على طريق قرية أبو سيدهم التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

انقلاب تروسيكل داخل ترعة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، داخل ترعة الرفع بقرية أبو سيدهم التابعة للوحدة المحلية بشوشة غرب مركز سمالوط.

مصرع مزارع وابنه في الحادث

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن مصرع حسن عبد الرحمن علي، 47 عاما، مزارع، وابنه علي، 19 عاما، طالب، ويقيمان في قرية شوشة بمركز سمالوط.

وتمكن أهالي قرية أبو سيدهم من انتشال الجثيتن من داخل الترعة وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.