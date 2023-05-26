التفاصيل الكاملة لمحور «السخنة - الدخيلة».. يوفر أكثر من 2000 فرصة عمل

محور لوجيستي جديد، تعمل عليه الدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل، وهو محور «السخنة - الدخيلة» اللوجيستي، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروع لوجيستي متكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

محور «السخنة - الدخيلة» اللوجيستي

وفقا لتقرير رسمي لوزارة النقل، يعد محور «السخنة - الدخيلة»، اللوجيستي، أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ويوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

يتم حالياً إنشاء رصيف بطول 1200م، من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة / سنويا.

محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة

وتعمل وزارة النقل على إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة، والتي ستسمح باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر، كما سيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات والبضائع.

سبق توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم المحطة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف «هاتشيسون- COSCO - CMA- MSC»، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروع إنشاء محور «السخنة - الدخيلة»، اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

ميناء السادس من أكتوبر الجاف

تتبلور استراتيجية وزارة النقل في إنشاء وخلق محاور لوجستية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة.

ضمن المحاور اللوجستية، يأتي ميناء السادس من أكتوبر الجاف والذي يأتي ضمن محورين لوجستيين رئيسين هما «محور السخنة - الإسكندرية - محور القاهرة - الإسكندرية»، لتحقيق توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة العالمية واللوجستيات