«الإسكان» تطرح 423 قطعة أرض مقابر.. اعرف كيفية الحجز

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، فتح باب الحجز لـ423 قطعة أرض مقابر، مسلمين ومسيحيين، لقاطني مدن العاشر والشروق والعبور، ونستعرض فيما يلي، كيفية الحجز بتلك الأراضي والشروط المطلوب توافرها.

وكشفت وزارة الإسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل قطع الأراضي المطروحة كمقابر للمواطنين، إذ أوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه سيجري فتح باب الحجز لـ261 قطعة أرض مقابر مسلمين، بمساحة 40 مترًا مربعًا بنظام اللحد، بالإضافة إلى 162 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة 60 مترًا مربعًا للقطعة بنظام حق الانتفاع، بمدينة العاشر من رمضان.

كيفية حجز قطع أراضي مقابر

وعلى الراغبين في حجز قطع الأراضي كمقبرة، شراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة العاشر من رمضان.

وتُقدم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة، طبقًا للوارد بكراسة شروط الطرح، خلال الفترة من 1 يونيو حتى 15 من نفس الشهر، بجهاز مدينة العاشر من رمضان.

يخصص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيعلن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق.

شروط حجز المقابر

ومن شروط حجز المقابر التي يجب توافرها في المتقدم، ما يلي:

- أنّ يكون شخصًا طبيعيًا.

- مواطن مصري الجنسية وليس شخصًا معنويًا شركة أو مؤسسة.

- من قاطني مدن العاشر من رمضان – الشروق – العبور.

- ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة مبنى أو أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج – الزوجة - الأولاد القصر).

- لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج – الزوجة - الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من مقبرة.