ضبط متسول بحوزته مبالغ مالية كبيرة وعملات أجنبية في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ارتكاب أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم مصر القديمة، لأعمال التسول واستجداء المارة، بالإضافة لإيداعه مبالغ مالية كبيرة أسبوعيًا بحسابه في البريد.

المضبوطات بحوزة المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطه وبحوزته «مبالغ مالية - فيزا كارت - 18 قرصًا لعقار التامول المخدر».

وبتفتيش مسكنه، عُثر بداخله على «مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية»، وبمواجهته، اعترف بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع، وأن الأقراص المخدرة المضبوطة بقصد التعاطي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.