العثور على جثة مسن في أحد الشوارع بمدينة السلام.. والتحريات: «متسول»

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها، لكشف غموض العثور على جثة مسن في أحد الشوارع بمدينة السلام، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة السلام ثان، بلاغا بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «محمد. ن» في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية.

التحريات

كشفت التحريات، أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، لافتة إلى أن المتوفى «متسول» ومتخذا من الشارع مسكنا له، ورجحت التحريات بأن سبب الوفاة مرضي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.