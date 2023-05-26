مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الثالث بعد اختلال توازنها بالمنوفية

شهد مركز السادات بمحافظة المنوفية، مصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الثالث في بئر أسانسير بسبب اختلال توازنها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصرع ربة منزل بالسادات

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز السادات، تبين أن المتوفاة تدعى «ا.ع»، وتبلغ من العمر 56 عاما، وتبين من التقرير الطبي إصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، وبسؤال أسرتها أكدت اختلال توازنها وسقوطها من الطابق الثالث، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 411 إداري مركز السادات، وإخطار جهات التحقيق.

التصريح بدفن الجثة

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من علو، وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى السادات، وتبين وفاتها نتيجة كسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثمان.