تجديد حبس طالب طعن زميله بـ«مطواة» بسبب «وصلة هزار» في شبرا 15 يوما

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بالتعدي على زميله بعد أداء الامتحانات في القليوبية بسبب وصلة هزار بينهم تطورت إلى مشاجرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد.

وتمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ إلى قسم شرطة شبرا الخيمة ثانِ.

بلاغ من طالب

وتبين أنَّه في يوم 18 من الشهر الجاري، تقدم طالب يقيم في دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة في مديرية أمن القليوبية، ببلاغ يفيد بإصابته بجرح قطعي في الأذن، وتضرره من زميله الذي يقيم في ذات الناحية بسبب تعديه عليه بالضرب محدثًا إصابته بسلاح أبيض بعد انتهاء الامتحانات بسبب تطور المزاح بينهما مما تسبب في إصابته المشار اليها.

وبعد أن تمّ تقنين الإجراءات أمكن القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.