إصابة طالب في مشاجرة مع زميله عقب أداء الامتحانات بشبرا الخيمة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط طالب دبلوم فني، أصاب زميل له في وجهه بآلة حادة في مشاجرة نشبت بينهما في محيط المدرسة بشبرا الخيمة، عقب انتهاء الامتحانات وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وعرض المجني عليه علي الطب الشرعي لبيان إصابته بعاهة مستديمة ونسبتها.

إصابة طالب في مشاجرة مع زميله بشبرا

وكانت مدينة شبرا الخيمة، قد شهدت قيام طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي بشبرا الخيمة بإصابة زميله في وجهه، إذ تبين أن المجني عليه طالب بالصف الثاني الثانوي بـ«كتر» أصيب بوجهه لتدخل المجنى علية بفض مشاجرة بين المتهم وآخر عقب خروجه من الامتحان وفر المتهم هاربًا.

جرى نقل المصاب للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وكلفت أجهزة الأمن بسرعة ضبط المتهم وطلب التحريات.

تفاصيل إصابة طالب بجرح في مشاجرة بشبرا

تعو الواقعة عندما تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ورود بلاغ من «أ ر ك» طالب بالصف الثانى الصناعي بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بإصابته بجرح قطعي في الوجه على يد طالب بالصف الثالث الثانوى الصناعي.

توصلت التحريات، إلى أن الطالب المجني عليه عقب خروجه من الامتحان، شاهد وجود مشاجرة بين المتهم وطالب آخر، فقام بمحاولة فض المشاجرة والتشابك بينهما فقام المتهم بضربه بكتر وفر هاربًا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.