إصابة طالب بجرح نافذ بالبطن على يد قائد سيارة ملاكي في الجيزة

أصيب طالب بجرح نافذ بالبطن بسلاح أبيض سكين على يد قائد سيارة وفر هاربًا بالجيزة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب الوتيدي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه حضور طالب إلى ديوان القسم وقدم تقريرا طبيا باسم شقيقه من المستشفى يفيد وجود جرح نافذ أسفل البطن ونزيف بالبطن وأفاد بأنه أثناء استقلاله دراجة نارية بصحبة شقيقها المصاب 20 سنة طالب وقيادته المصاب بشارع ثروت دائرة القسم قام قائد سيارة ملاكي بالتضييق عليهما أثناء السير برعونة وأثناء محاولته له بالسير بهدوء قام قائد السيارة بإخراج سلاح أبيض «مطواة» كانت بحوزته وقام بطعن شقيقه طعنة نافذة بالبطن وفر هاربًا.

الأمن يكثف جهوده للقبض على الجاني

وتكثف مباحث الجيزة جهودها للقبض على الجاني، تحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد دكتور حسن الدكروري مأمور القسم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.